Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 4.6 Büyüklüğünde Deprem
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında meydana gelen deprem, Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde kaydedildi. Deprem, yerin 12,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

EGE Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre Ege Denizi'nde saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin 61,27 kilometre açığında, yerin 12,61 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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