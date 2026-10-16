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Edirne Uzunköprü'de yurt dışına kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince takibe alınan araç, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken çamura saplandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları analiz çalışmaları kapsamında şüpheli bir aracı takibe aldı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye atarak kaçmaya başladı.

Bir süre kara yolunda ilerleyen araç, daha sonra girdiği arazide çamura saplandı.

Araca müdahale eden ekipler, araçtaki 4 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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