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Edirne Enez'de yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı

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Edirne Enez'de yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı
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Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu göçmenler, işlemlerin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 18 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-23) ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgi üzerine Enez ilçe sahili yakınlarındaki ormanlık alanda arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 18 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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