Edirne'de son yağışlar çiftçiyi sevindirdi

Edirne'de son dönemde etkili olan yağışların, özellikle ayçiçeği ve mısır tarlalarına faydasının olduğu bildirildi.

Son yıllarda kuraklık yaşanan Edirne'de haziran ayında etkili olan sağanak sayesinde toprak suyla buluştu.

Başta ayçiçeği olmak üzere ekili mahsulün gelişimine katkı sağlayan yağışlar, üreticiyi sevindirdi.

Çiftçi Cem Pakarda, gazetecilere yaptığı açıklamada yağışların ekili ürünlere çok iyi geldiğini belirtti.

Bu sene ayçiçeği, buğday, mısır ve sebze ekimi yaptığını anlatan Pakarda, "Son yağışlar özellikle mısır ve ayçiçeğine çok iyi geldi. Bu sene rekoltenin yüksek olacağını düşünüyorum. Özellikle de sulama imkanı olmayan çiftçilerimizin ürünlerine yağışlar çok faydalı oldu." dedi.

"Meşhur Karaağaç biberimizin otunu temizliyoruz"

Üretici Alev Ule ise yağışların ekili ürüne çok faydalı olduğunu belirtti.

Bugün biber ekili alanda çapalama yapıp, yabancı otları temizlediklerini anlatan Ule, "Bir haftadır yağışlar devam ediyor. O yüzden biberlerimizi çapalama yapamamıştık. Güneşin yüzünü göstermesiyle bahçeye girdik. meşhur Karaağaç biberimizin otunu temizliyoruz." dedi.

Bazı köylerde ekili araziyi dolu vurdu

Bu arada yağış kentin büyük bölümünde çiftçiye umut olurken merkeze bağlı Tayakadın ile Havsa'ya bağlı Azatlı ve Abalar köylerinde ise kısa süreli dolu yağması ekili araziye zarar verdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri dolu nedeniyle zarar gören yerlerde hasar tespit çalışması başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, teknik personelin gerekli çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağını belirterek üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tayakadın Köyü Muhtarı Erkut Deveci ise dolu ve sağanak nedeniyle köyde bazı bölgelerin zarar gördüğünü söyledi.

Son günlerde sağanağın etkili olduğunu vurgulayan Erkut, "Dün etkili olan yağış arkasından doluya çevirdi. Yaklaşık 8-10 bin dekarlık ekili alanda zarar oldu."