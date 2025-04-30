Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık

Komşu ülkeler savaşın eşiğine geldi: Saldırıya hazırlanıyorlar
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı

İmamoğlu için alınan bantlı önlem 2 kişinin daha başını yaktı
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma

Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda

İki şehrimizde kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutta

Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Ölüm, Bir Ağır Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: Bir Ölüm, Bir Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bir motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü Kağan Selve ağır yaralanırken, arkasındaki yolcu Mustafa Babacan yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EDİRNE'de, kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücüsü Kağan Selve (24) ağır yaralandı, arkasındaki Mustafa Babacan (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Karayusuf köyü mevkisinde meydana geldi. Kağan Selve yönetimindeki 22 EV 802 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Motosiklet, yol kenarındaki tarlada dururken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Kağan Selve ve yolcu Mustafa Babacan ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Selve ve Babacan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Babacan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücü Kağan Selve'nin tedavisi devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.