Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı - Haberler

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Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

İhlas Haber Ajansı - Mehmet Basmacı - Güncel
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Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

EDİRNE - Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu istikametinde Hasanağa Köyü mevkiindeki asfalt şantiyesinin fuel oil kazanın patlaması sonucu kazandan akan asfalt yapımında kullanılan yaklaşık bin 500 ton kimyasal attık tarım arazilerine yayıldı.

İhbar alır almaz olay yerine giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden zift malzemesinin sızmasıyla ilgili açıklama yaptı. Öztürk, ziftin tarlalara yayılmasının önüne geçildiğini belirterek, temizlik çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Tarım arazilerinin en kısa zamanda temizlenerek eski haline getirileceğini ifade eden Öztürk, kısmen sızıntı yaşanan derede de temizleme çalışması yapılacağını vurguladı. Şuan kirliliğin engellendiğine değinen Öztürk, "Ciddi manada tarım arazisine zarar verecek husus söz konusu değildir. Komisyon kurulacak söz konusu alanda incelemelere devam edilecek" dedi.

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

Edirne'de çevre kirliliği sebep olan zift için çalışmalara başlandı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Güncel

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