Edirne'de, 2'nci Tohum Takas Şenliği başladı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de, bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen ' Tohum Takas Şenliği'nde, yerli tohumlar üreticiyle buluştu. Şenliğe katılanlara ücretsiz yerli tohum dağıtıldı.

Edirne'de yerli tohumu geliştirmek amacıyla, Karaağaç Mahallesi'ndeki İzzet Arseven Kent Ormanı'nda, Edirne Belediyesi tarafından 2'nci Tohum Takas Şenliği düzenlendi. Düzenlenen programa Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, Trakya Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Ahmet Hamdi Zafer, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti ile STK temsilcileri katıldı. İzmir, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ'dan gelen belediye ve STK'ların stant açtığı şenlikte halka domates, kabak, biber gibi ücretsiz tohum dağıtılırken, üretilen yerli tohumların ve yöresel lezzetlerinde tanıtımı yapıldı. Edirne Belediyesi tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Tohum Takas Şenliği' yerli ve milli tohumların dağıtılmasıyla yarın sona erecek.