Edirne'de 1.5 ton bedava ciğer dağıtıldı, vatandaş birbiriyle yarıştı - Haberler

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de düzenlenen, ünü yurt sınırlarını aşan Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen 'acı süs biberi yeme' yarışması ve bedava ciğer dağıtımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yarışmacının acıya aldırış etmediği, kiminin ise acıdan gözlerinden yaş geldiği etkinlikte dağıtılan 1.5 tonun üzerindeki ciğeri alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Edirne'de bu yıl 10'uncusu düzenlenen Bando ve Ciğer Festivali'nin son günü ciğerci esnafının Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı. Törene Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, esnaf dernekleri temsilcileri, çok sayıda ciğerci esnafı ve vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından festivale katılan tüm bandolar hep birlikte İstiklal Marşı'nı çaldı, daha sonra festival korteji Saraçlar Caddesi'ne yürüdü.

Biber yeme yarışmasının ardından yaklaşık 1.5 tona yakın dağıtılan ekmek arası ciğer alabilmek isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu. Saraçlar Caddesi, PTT önünde başlayan kuyrukta ciğer alabilmek için sıraya giren vatandaşlar birbirleriyle yarıştı.