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Eber Gölü'ndeki Yangın ve Kaçak Kamış Kesimi: 5 Kişiye Para Cezası

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Afyonkarahisar'ın Eber Gölü'ndeki sazlık alanın yakılması ve kaçak kamış kesimi nedeniyle 5 şüpheliye toplam 2 milyon 786 bin lira ceza kesildi. Valilik, sulak alanların korunması konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Afyonkarahisar'da Eber Gölü'ndeki sazlık alanı yaktıkları ve kaçak kamış kesimi yaptıkları öne sürülen 5 şüpheliye para cezası uygulandığı bildirildi.

Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eber Gölü'ndeki sazlık alanların yakılması sonucu 20 Ocak'ta çıkan yangında vatandaşların ihbarıyla K.K. ile H.Ç'nin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, yangın çıkardıkları şüphesiyle adli işlem uygulanan K.K. ile H.Ç. ve birlikte gölden kaçak kamış kesimi yapan 3 kişiye, sulak alanların korunması yönetmeliği ve ilgili çevre kanuna göre 2 milyon 786 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.

Eber Gölü'nün korunması ve gelecek kuşaklara miras bırakılması için vatandaşların duyarlı olunması konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bölgede kötü niyetli kişilerin görülmesi halinde yetkillilere ihbar edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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