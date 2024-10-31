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Eber Gölü'ndeki Yangın Söndürüldü

Eber Gölü'ndeki Yangın Söndürüldü
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Afyonkarahisar'ın Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü. Bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, göl çevresine girişler geçici olarak yasaklandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gölün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere karadan müdahale edemedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğü'nden havadan müdahale için uçak talebinde bulunuldu.

Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nden görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle söndürüldü.

Afyonkarahisar Valiliğince, yangın sonrası, vatandaşların can güvenliği nedeniyle Eber Gölü'ne giriş ve çıkışlarının geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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