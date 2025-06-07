Eber Gölü'nde Endemik Türlere Cezalar Uygulanacak

Eber Gölü'nde Endemik Türlere Cezalar Uygulanacak
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Eber Gölü'ndeki 56 endemik bitki ile Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ve saz kedisine zarar verilmesi durumunda ağır para cezası uygulanacak. Çeşitliliği ile dikkat çeken gölde biyokaçakçılığa karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Eber Gölü'ndeki endemik tür olan 56 bitkiye ve Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ile saz kedisine zarar verilmesi halinde ağır para cezası uygulanıyor.

Erişmiş, AA muhabirine, Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri arasında bulunan 125 kilometrekarelik Eber Gölü'nün, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

Eber Gölü ve çevresinde bulunan 330 bitki türünden 56'sının endemik olduğunu vurgulayan Erişmiş, bunların başında Eber sarısının geldiğini dile getirdi.

Bunun dışında endemik Anadolu su kurbağası türünün bulunduğuna işaret eden Erişmiş, "Türk bilim insanları tarafından dünyaya tanıtılan bir tür. Anadolu su kurbağası, Afyonkarahisar'da Eber ve Karamık göllerinde yaşıyor. Ayrıca Beyşehir ve Eğirdir göllerinde de bulunuyor. Dünya üzerinde sadece bu göllerde yaşıyor. Bazı dönemlerde biyokaçakçılık olabiliyor. Bunun da cezası 557 bin 212 lira." diye konuştu.

"Endemik türler konusunda halkın duyarlı olması lazım"

Erişmiş, endemik ve nesli tükenmek üzere olan benekli kaplumbağa ile saz kedisinin de Eber Gölü'nde bulunduğunu anlattı.

Eber Gölü'nün biyoçeşitliliğinin oldukça zengin olduğuna dikkati çeken Erişmiş, "Göldeki endemik bitki ve hayvan türlerinin hangisi alınırsa ceza uygulanıyor. Anadolu su kurbağası, benekli kaplumbağa ve saz kedisi, Eber Gölü'nün kilit türüdür. Yasal izin belgeleri olmadan bu bitki türleri koparılırsa, hayvanlar toplanırsa biyokaçakçılığa giriyor. Endemik türler konusunda halkın duyarlı olması lazım. Bilim insanları olarak bizler de ilgili kurumlardan izin alarak arazide çalışma yapıyoruz. Bu izni almazsak bize de aynı ceza uygulanır." ifadelerini kullandı.

Erişmiş, göldeki kurbağa ve kaplumbağaların toplanmaması için bu para cezasının uygulanmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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