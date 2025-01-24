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Düziçi'nde Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Dumanlı Yaylası orman gözetleme kulesi yakınlarında, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri helikopter de destek verdi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Mustafa Tuna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Ali K. ve Salih S. ise ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılarak ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
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