Düziçi'nde Çocuklara Namaz Teşviki Ödülleri
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ara tatilde vakit namazlarına düzenli katılan çocuklar için ödüllü etkinlik düzenlendi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ara tatilde vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara ödül verildi.
İlçeye bağlı Ellek beldesi Arıklı Camisi'nde çocuklar için etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, vakit namazları için camiye düzenli gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel