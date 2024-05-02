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Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'ın eşi İlkay İlhan, kadınlara çini işlemeciliği kursu düzenliyor

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Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'ın eşi İlkay İlhan, kadınlara çini işlemeciliğini öğretmek için bir kurs düzenliyor. İlhan, kursa katılan kadınlara çini sanatının inceliklerini öğretmeye çalıştığını belirtti.

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'ın eşi İlkay İlhan, düzenlenen kursla kadınlara çini işlemeciliğini öğretiyor.

İlhan, Düziçi'nde böyle bir kursun açılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kursa katılan kadınlara çini sanatının inceliklerini öğretmeye çalıştığını anlatan İlhan, "Burada, hem bilgi ve becerilerimi paylaşmak hem de bu güzel sanatın devamını sağlamak adına bir kurs düzenledik." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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