Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'ın eşi İlkay İlhan, kadınlara çini işlemeciliği kursu düzenliyor

Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'ın eşi İlkay İlhan, düzenlenen kursla kadınlara çini işlemeciliğini öğretiyor.

İlhan, Düziçi'nde böyle bir kursun açılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kursa katılan kadınlara çini sanatının inceliklerini öğretmeye çalıştığını anlatan İlhan, "Burada, hem bilgi ve becerilerimi paylaşmak hem de bu güzel sanatın devamını sağlamak adına bir kurs düzenledik." dedi.