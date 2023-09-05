Düziçi ilçesinde iş yerine ait 4 güvenlik kamerasını çalan 2 zanlı cezaevine gönderildi

Düziçi ilçesinde bir iş yerinden çalınan 4 güvenlik kamerası ve diğer çalıntı malzemelerle birlikte yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.