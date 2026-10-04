Düzce'de yola çıkan yaya motosikletin çarpmasıyla öldü, sürücü ağır yaralandı

Düzce'de yola çıkan yaya motosikletin çarpmasıyla öldü, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Konuralp mevkisinde yolun karşısına geçen 74 yaşındaki yaya, motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Düzce'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Düzce istikametinde seyreden İ.P. (24) idaresindeki 07 BYP 481 plakalı motosiklet, Konuralp mevkisinde yolun karşısına geçen İbrahim Güldal'a (74) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Güldal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA