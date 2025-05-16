Düzce'de Taksici, Kurtardığı Kedi Yavrusunu Sahiplendi

Düzce'de Taksici, Kurtardığı Kedi Yavrusunu Sahiplendi
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Düzce'de dereye düşen bir kedi yavrusunu itfaiye ekipleri tarafından kurtaran taksici Ömer Faruk Ceylan, hayvanı sahiplenerek ona yeni bir yuva sundu.

Düzce'de düştüğü dereden itfaiye ekiplerince kurtarılan kedi yavrusunu taksici sahiplendi.

Azmimilli Mahallesi Aydınpınar Caddesi'ndeki Şaguç Köprüsü'nden kedi yavrusunun dereye düştüğünü gören taksici Ömer Faruk Ceylan, hayvanı kurtarmak istedi.

Ceylan'ın yardım istemesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kedi yavrusunu kurtardı.

Taksici Ceylan tarafından sahiplenilen kedi yavrusu, taksi durağına getirilerek kurulandı, daha sonra hayvana mama verildi.

Otomobilin ezmesi sonucu yavru kedinin annesiz kaldığını söyleyen Ceylan, bu nedenle hayvanı sahiplenmek istediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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