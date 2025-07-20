Düzce'de Kırsal Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Düzce'de Kırsal Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Düzce'nin Konuralp bölgesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliği ile söndürüldü. Yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı ve yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Düzce'de çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri ve vatandaşların işbirliğiyle söndürüldü.

Konuralp bölgesi Tepecik Mahallesi kırsalında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, rüzgarın etkisiyle ağaçların bulunduğu eğimli araziye sıçradı.

Vatandaşların da desteğiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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