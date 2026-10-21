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Düzce Akçakoca'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fikret Albayrak yargılandı

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Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, görevden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, G.G'nin SEGBİS'le beyanının alınmasına ve Albayrak'ın adli kontrolünün devamına karar verip duruşmayı erteledi.

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Düzce'nin Akçakoca Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Fikret Albayrak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, önceki duruşmada adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak ile avukatları katıldı.

Tanık Yüksel Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Geçmiş dönemde Akçakoca Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunduğunu aktaran tanık Yüksel Y, inşaat işiyle uğraşan müşteki E.Ö. tarafından davaya konu taşınmazına iskan verilmesi için toplam 2,5 milyon liralık 2 çek alındığına ve kullanıldığına dair bilgisinin olmadığını ileri sürdü.

Yüksel Y, mahkeme başkanının sorusu üzerine, müştekinin inşaatlarının ruhsatlarını ilk kendilerinin verdiğini, 2024 seçimlerinden sonra da görevinin sonlandığını belirtti.

Sanık Albayrak da mahkeme başkanının çekin bir kısmının neden kayda girilmediğine yönelik sorusuna şu yanıtı verdi:

"Daha önceki beyanımda da söylediğim gibi şirketimizin taksitlendirilmiş icra borcu var. O teknik bir konu, benim fazla bir bilgim yok. Yani çek bir an önce tahsil edilerek kamu yararı sağlanmıştır. Yoksa 1 ay sonra da tahsil edilip sisteme sokulabilirdi. Bütün para belediyeye girmiştir. Ticareten yapılan kayıtlar, ciro benim anladığım bir konu değil ama şirketin (Belediyenin iştirak şirketi ABİTAŞ AŞ.), kamunun menfaatine hesaplara girmiştir. Burada erken tahsil edilerek kamu yararı vardır."

Sanık avukatlarından Emre Güleç ise suç vasfının değişmesi ihtimalinin isnadın kabulü anlamına gelmediğini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, söz konusu çekin ABİTAŞ AŞ. veya belediyeden alınıp alınmadığına dair çeki tahsil ettiği ileri sürülen G.G'nin Akçakoca Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla beyanının alınmasına ve Albayrak'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, 24 Mayıs'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk gözden geçirme işlemi gereği "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrolle tahliyesine karar verilen Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi sonucu, 17 Temmuz'da nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesince tutuklanmıştı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 23 Eylül'de hakim karşısına çıkarılan Albayrak'ın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verilmiş, eksikliklerin giderilmesi için duruşma ertelenmişti.

Kaynak: AA
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