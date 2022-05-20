Dünya Vışıvanka Günü Odessa'da kutlandı - Haberler

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Dünya Vışıvanka Günü Odessa'da kutlandı

AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve ülkenin bağımsızlığa kavuşulmasıyla serbestleşen, Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti "Vışıvanka", Odessa'da düzenlenen etkinlikte gönüllüler tarafından işlendi.

Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve ülkenin bağımsızlığa kavuşulmasıyla serbestleşen, Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti "Vışıvanka", Odessa'da düzenlenen etkinlikte gönüllüler tarafından işlendi.

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

Ukrayna, Güncel, Haberler

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