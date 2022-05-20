Dünya Vışıvanka Günü Odessa'da kutlandı - Haberler

Dünya Vışıvanka Günü Odessa'da kutlandı
AA - Vladimir Shtanko - Güncel
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Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve ülkenin bağımsızlığa kavuşulmasıyla serbestleşen, Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti "Vışıvanka", Odessa'da düzenlenen etkinlikte gönüllüler tarafından işlendi.
Sovyet Birliği zamanında giyilmesi yasaklanan ve ülkenin bağımsızlığa kavuşulmasıyla serbestleşen, Ukrayna'nın geleneksel kıyafeti "Vışıvanka", Odessa'da düzenlenen etkinlikte gönüllüler tarafından işlendi.
AA / Vladimir Shtanko - Güncel