Dünya Tütünsüz Günü'nde Tütün Bağımlılığına Dikkat Çekildi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi işbirliğiyle, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü kapsamında konferans gerçekleştirildi.

Şehir Hastanesi Konferans Salonu'ndaki programın açılışında konuşan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gürhan Baş, tütünün kişiye yavaş yavaş zarar verdiğini belirterek, bununla mücadele konusunda yoğun çalıştıklarını söyledi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadrettin Pençe ise dünyada 1,5 milyonu pasif içicilikten olmak üzere 8 milyon insanın tütüne bağlı hastalıklardan öldüğünü ifade etti.

Bazı hastaların ise yıllarca kötü durumda yaşadığını anlatan Pençe, şöyle konuştu:

"Hani bizim irademiz vardı? İnsan kendi hür iradesiyle kendini öldürür mü ama maalesef yapıyorlar. Bunun birçok mekanizması var. Bağımlılık konusunda yönetim şekilleri üzerine çok çalıştım. Bazı insanlar çok hızlı, bazıları yavaş bağımlı oluyor. Niye bağımlı oluyoruz? Çünkü beynimizde haz merkezlerimiz var yani bu tür maddeleri kullanınca o haz merkezleri aktif oluyor ve insan kendini mutlu hissediyor. Bu haz yalnızca tütünle, narkotikle sağlanmaz. Spor da insanda mutluluk ve haz uyandırıyor. Niye buna yönelmiyoruz?"

Prof. Dr. Pençe, alışkanlıklar ve çevrenin bağımlılık konusunda önemli olduğunu, alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımının merakla başladığını dile getirdi.

Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Esra Yazar ise "Tütün Endüstrisi ve Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" başlıklı konuşma yaptı.

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'unun tütün kullandığını belirten Yazar, "Bireyin ve toplumun, nihayetinde ülkenin ekonomik kaybı var. Tütün kullanımı hastalık nedeni diyoruz. Bunların yüzde 70'i 'majör öldürücüler' diye geçiyor. Kalp krizi, akciğer kanseri ve KOAH gibi hastalıklardan oluşuyor." dedi.

Yazar, "Tütün kiralık katilimiz, parayı da peşin istemiyor, taksit taksit veriyorsunuz ama bir gün mutlaka size verdiği sözü tutuyor. Bu kalp krizi olabilir, akciğer kanseri olabilir." ifadelerini kullandı.