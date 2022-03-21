Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu

KIRKLARELİ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Tarım Açık Cezaevi Yerleşkesi yakınlarındaki fidan dikim törenine katıldı.

Canalp, burada yaptığı konuşmada, son 20 yılda Edirne'de 30 milyon, son 3 yılda ise Edirne'nin farklı bölgelerinde 7,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Bu sene de 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturacaklarını anlatan Vali Canalp, devlet olarak orman sınırlarını planlı ve programlı bir şekilde sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, "Dünyadakinin tam tersine bir trend yaşanıyor Türkiye'de. Dünyadaki orman alanları azalırken ülkemizde her geçen yıl artıyor." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Canalp, eşi Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ile protokol üyeleri öğrencilerle belirlenen alanlara fidan dikti.

Etkinlik sonunda katılımcılara fidan dağıtıldı.

Kırklareli

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen programa katıldı.

Bilgin, burada yaptığı konuşmada, "Ağaç demek su demek, hayat demek" dedi.

Ağaç ve su olmadan bir hayatın düşünülemeyeceğini ifade eden Bilgin, herkesin en az bir fidanı toprakla buluşturması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Bilgin, eşi İlknur Bilgin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ile Orman İşletme Müdürü Önder Terzi tarafından okulun bahçesine çam fidanı dikildi.

Tekirdağ

Tekirdağ'da 2 bin dönüm alanda 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Program kapsamında Vali Aziz Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde fidan dikti.

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen ve vatandaşlar katıldı.

Vali Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ genelinde 300 bin fidanın toprakla buluşacağını söyledi.

Nevruz'u fidan dikerek kutladıklarını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Gençler ve öğrencilerle birlikte fidan dikiyoruz. İnşallah bunlar büyüyüp ağaç olarak diğer nesillere kalacak. Tekirdağ'ın orman alanları bu tür etkinliklerle genişlemiş olacak. Bu fidanlar dikilip bırakılmıyor sonradan da bakımları yapılıyor. Ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevi. Özellikle yaz aylarında herkesin daha dikkatli olması ve geçen yıl yaşanan orman yangınları gibi üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyoruz."