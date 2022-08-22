Dugina suikasti: Rusya Ukrayna'yı suçladı

Rusya, aşırı milliyetçi Rus ideolog Aleksander Dugin'in savaş yanlısı kızı Darya Dugina'nın suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak Ukrayna'yı sorumlu tuttu.Rus haber ajansı Interfax'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın iç istihbarat servisi FSB, Cumartesi akşamı başkent Moskova yakınlarında otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden siyaset bilimci 29 yaşındaki Darya Dugina'nın ölümüyle ilgili olarak "Bu suç Ukrayna gizli servisi tarafından planlanmış ve işlenmiştir" açıklamasını yaptı.

Kiev ise Rusya'nın suçlamasını geri çevirerek Dugina'nın ölümüyle bir ilgileri olmadığını duyurdu.

Kremlin'e yakın tanınmış Rus milliyetçi ideolog Aleksander Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ateşli savunucularından biriydi. Rus medyasında yer alan bilgilere göre Dugina, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine propaganda yaptığı ve yalan haber yaydığı gerekçesiyle İngiltere'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Suikasti kim düzenledi?

Suikastin sorumluluğunu adı şimdiye kadar duyulmamış "Ulusal Cumhuriyet Ordusu" adlı bir grup YouTube üzerinden yayınladığı bir video ile üstlendi. Ukrayna'da yaşayan eski bir Rus milletvekili Ilya Ponomaryov, grup adına yaptığı açıklamada "Bu saldırı, Putinizme karşı Rus direnişinde yeni bir sayfa açıyor" ifadelerini kullandı.

Ancak böyle bir grubun gerçekten var olup olmadığı bilinmiyor. Bazı gözlemciler, böylesine karmaşık ve dikkatle planlanmış bir suikastin arkasında kendiliğinden örgütlenen muhalif bir hareketin olmasına şüpheyle bakıyor ve suikastte Rus gizli servisinin imzasının olduğunu düşünüyor. Ponomaryov ise yayınlanan mesajında önümüzdeki günlerde başka saldırılar da olabileceğini iddia ederek "Putin'in uşakları" olarak adlandırdığı hükümet yetkilileri ve güvenlik kuruluşlarını işaret etti.

Asıl hedef Aleksander Dugin miydi?

Olayın failinin 47 yaşında Ukraynalı bir kadın olduğu, bombayı otomobile yerleştirdikten sonra da karayoluyla Estonya'ya kaçtığı ifade ediliyor. Söz konusu kadının Temmuz ayında kızıyla birlikte Rusya'ya geldiği ve Dugina'nın evinin bulunduğu bölgede bir ev kiraladığı basına yansıyan bilgiler arasında. Rus medyasında, suikastin asıl hedefinin Putin'in akıl hocası olarak görülen Dugina'nın babası Aleksander Dugin olduğu iddiası da yer aldı.

Dugin, Rusça konuşulan bölgelerin yeni büyük Rus imparatorluğunda birleşmesini öngören ideolojiyi savunan bir isim. Dugin, bu kanaat üzerinden de Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşı destekliyor. Avrupa'daki aşırı sağcılarla da bağlantısı olan Dugin, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde bulunuyor. Dugin'in çok sayıda kitabı Ukrayna'da yasaklı.

Kiev: Suikastle ilgimiz yok

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesindeki Rusya yanlısı ayrılıkçıların lideri Denis Puşilin de saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutarak "Ukrayna rejiminin teröristleri Aleksander Dugin'i tasfiye etmeye çalıştı, ancak kızını havaya uçurdu" ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı'nın danışmanlarından Mychailo Podoljak ise suçlamaları geri çevirerek "Ukrayna'nın patlamayla hiçbir ilgisi yoktur, biz bir suç devleti değiliz" dedi.

AFP, dpa/TY,HS