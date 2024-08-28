Üye Girişi
Haberler

Dublin'de İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Gösterisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi. İrlandalılar, Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla İsrail Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

İsrail'in saldırılarına karşı düzenlenen gösteride, İrlandalılar şiirler ve şarkılarla Filistin halkına destek ve dayanışma mesajı verdi. Göstericiler, barış ve adalet çağrısında bulunarak Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Filistin'e destek gösterisinde "İsrail bir terör devletidir", "Hiçbir çocuk yanlışlıkla iki kez vurulmaz" yazılı dövizler ile Filistin bayrakları açıldı.

Gösteride ayrıca bir çocuğun, dedesine Filistin'deki zulüm karşısında ne yaptığını sorduğu duygusal bir diyalog etrafında şekillenen "Dede, sen ne yaptın?" adlı şiir okundu.

Gösteriye katılanlardan Karen Dervan, AA muhabirine, her çarşamba Dublin'deki İsrail Büyükelçiliğine gelerek Filistin halkına yönelik soykırım ve etnik temizliğin sona erdirilmesi çağrısında bulunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İrlanda'daki birçok grubun onlarca yıldır Filistin halkının özgürlüğünü savunduğunu vurgulayan Dervan, İrlanda hükümetinin Filistin devletini resmen tanımasının yetmeyeceğini, hükümetin İsrail ile ticaret anlaşmalarını sonlandırması gerektiğini belirtti.

Dervan, "Biz Filistin'in yanındayız ve bu soykırım durana kadar onların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Büyükelçiliği Filistin İsrail dublin Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper hücre (Supercell) nedir? Süper hücre yağışı ne, nasıl oluşur? Trabzonspor- St. Gallen UEFA Konferans Ligi play- off maçı ne zaman? Trabzonspor- St. Gallen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 28 Ağustos en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 28 Ağustos altın fiyatı! Gram altın kaç lira? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme saat kaçta başlıyor? Canlı izleme linki! 28 Ağustos Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Son gelişmeler... Ahmet Akın kimdir? Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın kaç yaşında ve nereli? SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem nerede oldu? 28 Ağustos deprem mi oldu? Son dakika deprem gelişmeleri... Gamze Karta kimdir? Gamze Karta'nın kızı Masal neden öldü? Öykü Karta, Gamze Karta'nın gerçek kızı mı? Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? E- OKUL KURA ÇEKİMİ: İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şube kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 1. Sınıf şube sorgulama 2024 Chia tohumu nedir? Chia tohumu nerede satılır? Chia tohumunun faydaları nelerdir? Necdet Sakaoğlu kimdir, öldü mü? Necdet Sakaoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü?
title