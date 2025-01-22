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Dublin'de İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı İçin Nöbet Tutuldu

Dublin'de İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı İçin Nöbet Tutuldu
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, 'İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı'nın yürürlüğe girmesi talebiyle 12 saatlik nöbet tutuldu. Aktivistler, yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını ve işgal altındaki bölgelerden gelen malların ithalatının yasaklanmasını istedi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de "İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı"nın yürürlüğe girmesi talebiyle nöbet tutuldu.

İşgal Altındaki Topraklar Yasa Tasarısı'nın yürürlüğe girmesi talebi ve Filistin'e destek amacıyla Dublin'deki İrlanda Parlamentosu binası önünde 12 saatlik nöbet tutuldu.

Nöbete katılan aktivistler ve sivil toplum kuruluşları, İrlanda hükümetinden, işgal altındaki bölgelerden gelen malların ithalatını yasaklayacak yasa tasarısının bir an önce yasalaştırmasını talep etti.

Nöbette, "İşgal Altındaki Topraklar Yasası'nı engellemeyi bırakın", "Ateşkes başlangıç, özgürlük hedef" yazılı pankartlar ve "Ayağa kalk, sesini yükselt" yazılı dövizler açıldı.

Nöbete katılan Soykırıma Karşı Anneler Derneği Başkanı Naomi Sheehan ve aktivist Brian Corcoran, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Yasa tasarısının, İsrail'e yaptırımlar uygulanmasını sağlayacak bir tasarı olmasına rağmen İrlanda hükümeti tarafından zayıflatıldığını ve tamamen değiştirileceğini söyleyen Sheehan, "Bu yasa tasarısı, Senatör Frances Black tarafından 6 yıldır hazırlanıyor. Avukatlar tarafından bu yasa tasarısının kabul edilmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirildik. Yeni hükümet şimdi bunun anayasaya aykırı olduğunu söylüyor. Bu yüzden, bugün buna itiraz etmek için buradayız." ifadesini kullandı.

Corcoran da "Bugün burada bulunmamızın sebebi, İşgal Altındaki Topraklar Yasası'nı yürürlüğe koymaktır. Bu yasa, İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürettiği ve yasa dışı olan ürünlerle ticaret yapmayı durdurmamız anlamına gelecek. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) de yakın zamanda bunun (İsrail'in işgal altındaki topraklarda ürün üretmesi ve bu ürünlerle ticaret yapması) yasa dışı olduğunu belirtti. Demokratik hükümetimiz bu yasayı yürürlüğe koyana kadar durmayacağız. İşte bugün burada olma nedenimiz bu." diye konuştu.

İşgal Altındaki Topraklar Yasası

İrlanda'da, işgal altındaki topraklardan gelen mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklamayı amaçlayan İşgal Altındaki Topraklar Yasası (OTB), gündemde kalmaya devam ediyor.

2018'de bağımsız senatör Frances Black tarafından sunulan yasa tasarısı, özellikle İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen ürünleri hedef alıyor.

Uluslararası hukuka aykırı olduğu belirlenen bölgelerden yapılan ticareti yasaklamayı öngören yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, İrlanda, bu tür bir yasayı geçiren ilk Avrupa ülkesi olacak.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel
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