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Dublin'de Filistin temalı duvar resimleri dikkat çekiyor

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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşananları anlatan duvar resimleri dikkati çekiyor. Brezilyalı sokak sanatçısı Joao Adnet'in Filistin temalı eserleriyle ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan çalışmalarıyla tanındığı Dublin sokaklarında, Adnet'in barış ve adalet çağrısında bulunan güçlü mesajlar içeren eserleri büyük ilgi görüyor.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşananları anlatan duvar resimleri dikkati çekiyor.

Dublin'de yaşayan Brezilyalı sokak sanatçısı Joao Adnet, Filistin temalı eserleriyle ve Filistin halkının yaşadığı zorlukları anlatan çalışmalarıyla tanınıyor.

Dublin sokaklarında sprey boya ile duvarlara hayat veren Adnet, barış ve adalet çağrısında bulunan güçlü mesajlar içeren eserleriyle dikkati çekiyor.

Çalışmalarında Filistin bayrağı, masum çocuklar ve savaşın izlerini taşıyan figürler sıkça yer alan Adnet, Filistin halkının maruz kaldığı zulüm ve baskıyı vurgulamak amacıyla sanatıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Yerel halk tarafından büyük ilgiyle karşılanan bu çalışmalar, Dublin'in kültürel dokusuna derin etki bırakıyor.

"Savaşı durdurmak için neler yapmanız gerektiğini hissetmelisiniz"

Adnet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "10 yıldır Dublin'de yaşayan Brezilyalı bir sokak sanatçısıyım. İnsanlara gerçekleri gösterebilmek adına yaklaşık 18 yıldır grafiti yapıyorum. Ayrıca, dünyada gerçekleşen bazı hatalara işaret ederek, sanat ile dünyayı daha iyi hale getirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada Adnet, savaşın aslında ekim ayında başlamadığını, çok daha öncesinde de Filistin halkının İsrail ve diğer ülkelerin baskısı altında acı çektiğini belirtti.

Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu ifade eden Adnet, sanatı kullanarak bu durumu değiştirmek için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Adnet, "İrlanda'da yaşayan Brezilyalı olsam bile bunu bir görev ve insani duygu olarak hissediyorum. Nereden geldiğinizin bir önemi yok sadece savaşı durdurmak için neler yapmanız gerektiğini hissetmelisiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kültür Sanat Filistin Güncel İsrail dublin

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