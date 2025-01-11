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Dublin'de Filistin İçin Yürüyüş: Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılması Talep Edildi

Dublin'de Filistin İçin Yürüyüş: Ebu Safiyye'nin Serbest Bırakılması Talep Edildi
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İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin ve diğer sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi. Gösteride, sağlık çalışanlarının durumuna dikkat çekildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, Filistin'e destek veren göstericiler, İsrail ordusu tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi.

Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği ve aktivistler, İsrail tarafından alıkonulan Filistinli doktor Ebu Safiyye'nin ve sağlık çalışanlarının serbest bırakılması için yürüyüş yaptı.

İrlanda Sağlık Bakanlığı önünde başlayan yürüyüş, ABD'nin Dublin Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriyle sona erdi.

Programın organizatörleri, Ebu Safiyye ve 450 sağlık çalışanının serbest bırakılması için İrlanda hükümetinin harekete geçmesini talep etti.

Kayıp sağlık çalışanlarının isimlerinin yer aldığı ve "Ebu Safiyye ve tüm sağlık çalışanlarını serbest bırakın" yazılı pankartlar açılan yürüyüşte, "Hastaneleri ve hastaları bombalamayı bırakın" ve "Tüm sağlık çalışanlarını serbest bırakın" sloganları atıldı.

Yürüyüşe katılan Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği üyesi Doktor Katie Boyle, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yürüyüşün Sağlık Bakanlığından başlayarak ABD Büyükelçiliğinde sonlandığını belirten Boyle, amaçlarının Filistin ve özellikle Gazze'deki meslektaşlarının yanında durmak olduğunu ifade etti.

Gazze ve Filistin'de sağlık çalışanı 450'den fazla kişinin kaçırıldığını ve 1100 kişinin de öldürüldüğünü ifade eden Boyle, "Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, yasa dışı bir şekilde alıkonuldu ve nerede olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok." diye konuştu.

İsrail hükümetinin, Ebu Safiyye'nin hayatta olduğuna dair bir belirti göstermeyi reddettiğine işaret eden Boyle, yasa dışı bir şekilde alıkonulan tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılmasını istedi.

Boyle, "Ebu Safiyye'yi serbest bırakın, ateşkes istiyoruz." dedi.

İsrail ordusu, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altına alarak sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkarmış, baskın düzenlediği hastanenin bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Gazze'deki Filistin hükümeti, hastanenin müdürü Ebu Safiyye ve sağlık personelinin İsrail tarafından alıkonulduğunu duyurmuş, akıbetleriyle ilgili bilgi verilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel
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