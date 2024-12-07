Üye Girişi
Haberler
Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

Esad'ın kaybettiğinin resmi! Şam'daki iki kritik bina apar topar boşaltıldı

 Muhalifler Şam'da! Başkentin güneyine ilk adım atıldı

Muhalifler başkente ilk adımı attı

 Esad'ın kaçtığı iddialarına yalanlama: Şam'da operasyonları yönetiyor

Köşeye sıkışan Esad kaçtı mı? Nerede olduğunu açıkladılar
Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj: Bir çakıl taşında bile gözümüz yok

Muhalifler Şam'a ilerlerken Erdoğan'dan kritik mesaj

Dublin'de Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e yönelik destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi toplandı. Etkinlikte İsrail'e yaptırımlar talep edildi ve dayanışma mesajları verildi.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İrlanda Filistin Dayanışma Derneğinin organize ettiği yürüyüş, Dublin'deki Garden of Remembrance Parkı'ndan başlayarak İrlanda Parlamentosu önünde düzenlenen gösteriyle sona erdi.

Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Filistin'e destek amaçlı "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ve "Şimdi yaptırım zamanı" sloganları atıldı. Göstericiler, İsrail'e karşı uluslararası yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Yürüyüşte, "Merkez Bankası: Soykırımı finanse etmeyi durdurun" yazılı pankart ile "Sesinizi Gazze'nin çocuklarına yardım için kullanın", "Filistin için özgürlük ve adalet" yazılı dövizler taşındı.

Parlamento önünde yapılan konuşmalarda Filistin ile dayanışma mesajları verildi ve Filistin'e destek şarkıları söylendi.

Yürüyüşe katılan Eoghan O Ceannabhain, AA muhabirine, bugün yüzlerce kişinin sokaklara çıktığını söyledi.

Ceannabhain, "Bu, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerden sonraki ilk gösteri. Görünüşe göre henüz yeni bir hükümetimiz yok ama daha önce sahip olduğumuz hükümete benzer bir hükümet olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

İki ana sağ partinin hükümet kurabileceklerini belirten Ceannabhain, bugünün öneminin, iktidara gelenin her kim olursa olsun Filistin'le dayanışma içinde somut bir eylemde bulunması için baskı yapmak olduğunu belirtti.

Ceannabhain, İsrail'e yaptırım olarak bir adım atıldığını görmek istediklerini kaydetti.

İsrail'in tamamen soyutlandığını görmek için boykot, yatırım yapmama ve yaptırımı desteklediklerine dikkati çeken Ceannabhain, "İsrail'in politik, ekonomik ve diplomatik olarak küresel anlamda soyutlanması gerekiyor. İrlanda'nın Avrupa'da bu konuda öncülük etmesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel
img

İsmi ve soyisminin baş harfleri yüzünden hayatı kabusa döndü
img

Herkes bu pozisyonu tartışıyor
img

Bu başkan, takımını ligden çekecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Benfica Guimaraes CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Benfica Guimaraes maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Bologna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Bologna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Beşiktaş Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 8 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Beşiktaş Fenerbahçe hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Beşiktaş Fenerbahçe 11'i! Beşiktaş Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Cumartesi hangi diziler var? 7 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.