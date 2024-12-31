Üye Girişi
Haberler
Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
Milli Piyango'nun ilk şanslı rakamları belli oldu
İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
Şampiyon belli oldu! İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
2025 yılında zamlanacak ürün ve hizmetler belli oldu
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay

Dublin'de Filistin'e Destek Nöbeti Düzenlendi

Dublin'de Filistin'e Destek Nöbeti Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla her yıl düzenlenen 'Filistin'e Destek' nöbeti yapıldı. Etkinlikte Filistin bayrakları dalgalandırıldı ve 'İrlanda Filistin'in yanında' pankartı asıldı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'de, yeni yıl arifesinde Filistin halkına destek amacıyla "Filistin'e Destek" nöbeti düzenlendi.

İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası (IPSC) tarafından organize edilen ve her yıl düzenlenen etkinlik, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Ha'penny Köprüsü üzerinde gerçekleşti.

İrlanda halkı ve onlarca turistin katıldığı etkinlikte, Filistin bayrakları dalgalandırıldı ve köprüye "İrlanda Filistin'in yanında" yazılı pankart asıldı.

Etkinlik boyunca Filistin'e özgürlük çağrısında bulunan sloganlar atıldı.

Etkinliğe katılan gazeteci Stephen Bourke, AA muhabirine, Dublin'de her yılbaşı gecesi düzenlenen Filistin'e destek nöbetine katıldığını söyledi.

İsrail güçlerinin Filistin'deki gazetecilerin hedef aldığını ve bundan çok endişe duyduğunu belirten Bourke, "Gazeteciler tutuklandığında ve öldürüldüğünde 'yeter artık' demeliyiz. Bu gerçeğe karşı bir savaş ve biz gerçeği savunmak için buradayız. Gerçeğin ortaya çıkmasını ve durdurulmasını istediğimiz için buradayız." dedi.

Soyismini vermek istemeyen doktor David ise Gazze'de katliamlara devam eden İsrail'in durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Hükümetimizi, İsrail'e yaptırımlar uygulamaya başlamaya ikna etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ta ki onlar Gazze ve Filistin halkının haklarını gözetmeye başlayana kadar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel
img

Ferdi'nin müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
img

Canlı yayında dikkat çeken 'burç' diyaloğu
img

Ayça Tekindor'u görenler tanıyamadı: Eski halinden eser yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dengeleri değiştirecek açıklama: Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz
"Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Kızıl Goncalar'ın 'Zeynep'ini görenler dönüp bir daha baktı
Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor
Mahmut Tuncer görmesin
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Özdağ'dan ses getirecek iddia
Esra Dermancıoğlu Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Sürpriz bir kararla Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
2025'in ilk gününde benzin, mazot ve LPG'ye zam
Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

Son Dakika Haberleri

Bu dördünden türünün en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? Salahiyet ne demektir? Kim Milyoner Olmak İster YILBAŞI 11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir? Nuri Alço ve Küçük Emrah toplam kaç filmde birlikte rol almıştır? Hangisi bir atasözü değildir? "Açık kapı kilit tutmaz, Çürük tahta çivi tutmaz, Kaynayan kazan kapak tutmaz, Yuvarlanan taş yosun tutmaz" Milli Piyango bilet sorgulama linki 2025! Arkadaşlara, dostlara yılbaşı mesajı (2025) Milli Piyango belli oldu mu 2025? 2015, 2016 ve 2017'de ABD'de köpeği olanlarla yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, hangisinin oranı daha fazladır? Hangisi, 16. yüzyılda Batı Avrupa'ya İstanbul'dan götürüldüğü içi İngilizce, Fransızca ve İspanyolcadaki adını Türkçeden almıştır? Regaip Kandili ne zaman 2025?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.