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(DRONE) İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan evler havadan görüntülendi

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İsrail'in cumartesi akşamı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde Eş-Şaut Mülteci Kampı'nda bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı.

İsrail'in cumartesi akşamı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde Eş-Şaut Mülteci Kampı'nda bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırı sonucu oluşan enkaz ve çevresindeki hasar gören binalar havadan görüntülendi.

AA / Montaser Alsawaf - Güncel

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