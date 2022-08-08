(DRONE) İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yıkılan evler havadan görüntülendi İsrail'in cumartesi akşamı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde Eş-Şaut Mülteci Kampı'nda bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı. İsrail'in cumartesi akşamı Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde Eş-Şaut Mülteci Kampı'nda bir binaya düzenlediği hava saldırısında en az 7 kişi ölmüş ve onlarca kişi yaralanmıştı. Saldırı sonucu oluşan enkaz ve çevresindeki hasar gören binalar havadan görüntülendi. Güncel AA / Montaser Alsawaf İsrail Gazze Güncel Haberler

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