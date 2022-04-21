Dondan zarar gören narenciye ağaçları kesiliyor

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da geçen ay etkili olan don felaketiyle binlerce dönüm bahçedeki ağaçların çoğu, telafisi zor şekilde zarar gördü. Çiftçiler, zarar gören narenciye ağaçlarını kesmeye başladı. Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, bu sezon çok ciddi anlamda rekolte düşüklüğü olacağını belirterek, bu durumun ihracata ve tüketiciye olumsuz yansıyacağını dile getirdi.

Kent genelinde geçen mart ayında pek çok tarım ürününde olduğu gibi binlerce dönüm bahçedeki ağaçların çoğu, eksi 6 dereceyi aşan soğuk nedeniyle telafisi zor şekilde zarar gördü. Şu an meyve vermesi başlaması gereken mayer ve enterdonat cinsi limon ağaçlarının çoğunun yaprakları sararıp döküldü. Don felaketi yüzünden ağaçları zarar gören çiftçiler de yeni ürünlere hazırlık yapmak için kesim yapmaya başladı. Ovadaki durum dronla havadan görüntülendi.

İncefikir, don felaketinin ardından hasar tespit çalışmalarının başladığına da değinerek, tarım sigortalarının devreye girip gerçekçi şekilde çiftçilere ödeme yapmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.