Domaniç'te Trafik Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Kütahya'nın Domaniç ilçesini Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlayan karayolunun Durabey Köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir işçi yaralandı.

Kayaların düşme riskine karşı tel örgü ile kapatılması ve duvar yapımı süren yolda, malzeme indirildiği sırada toz dumanı oluştu. Bu sırada İnegöl yönünden Domaniç yönüne ilerleyen 16 AYY 762 plakalı otomobilin sürücüsü Kaya Gezici (35), yol üzerinde çalışan Cengiz Yıldırım'ı (37) fark edemeyerek aracın yan tarafından çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci açık olan Cengiz Yıldırım, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. Yolun trafiğe açık olduğu bildirildi.