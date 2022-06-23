Doğu Anadolu'dan büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Erzurum, Ağrı ve Kars'tan büyükşehirlere kurbanlık sevkine başlandı.

Erzurum'daki Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda, yaklaşan bayram nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Hayvanlarını ilde satışa sunmak isteyen besiciler, kurbanlıkları hayvan pazarına getirmeye başladı. Bazı besiciler, kontrollerin ardından tır ve kamyonlara yükledikleri kurbanlıkları büyükşehirlere götürüyor.

Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kaldığını hatırlattı.

Besicilerin büyük emek ve alın teriyle besledikleri hayvanları satmanın telaşı içinde olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bizlerde tatlı bir heyecan var. Şu anda bütün işletmelerdeki hayvanların son sağlık kontrolleri veteriner hekimlerce yapılmış olmakta, son eksiklikler giderilmekte ve sevkiyata hazır hale getirilmekte. Şu anda et ve kurbanlık fiyatları, piyasadaki diğer ürünlerin artışına oranla çok aşırı derecede artmamış, bunu belirtmek isterim. Geçen yıl Erzurum'dan büyükşehirlere 35 bin civarında büyükbaş, 22 bin civarında da küçükbaş sevkiyatı oldu. Temennimiz geçen seneki rakamları geçmek."

Besicilerden Faruk Selçuk da yıl boyunca besledikleri hayvanları satmak için pazara getirdiğini belirterek, "Hayvan açısından sıkıntımız yok, vatandaşları pazara bekliyoruz. Geçen yıl 10 bin liraya satılan hayvan bu yıl 18 bine satılıyorsa, aradaki fark yem maliyetindendir." dedi.

Kars

Kars'ta ise besiciler, yıl boyu büyük emeklerle besledikleri hayvanlarını Kurban Bayramı'nda satmak üzere batı illerine sevk ediyor.

Kamyon ve tırlara yükledikleri hayvanlarını İl Tarım Müdürlüğünde kontrolden geçiren besiciler, kurbanlıkları İstanbul, Ankara ve Bursa başta olmak üzere büyükşehirlerdeki pazarlarda satışa sunacak.

Besicilerden Cumali Üreyil, 30 büyükbaş hayvanı İstanbul'a götüreceğini anlattı.

Kentte yetişen hayvanların doğal beslendiğini söyleyen Üreyli, "Bu nedenle buradan giden hayvanlarımız, batıda büyük ilgi görüyor." ifadesini kullandı.

Cem Bozan da 100 büyükbaş hayvanını Ankara'ya sevk ettiğini anlatarak, "Türkiye'nin her tarafına hayvan gönderiyoruz, Rize, İstanbul, Ankara ve diğer illere günde 2-3 araçla kurbanlık götürüyoruz." diye konuştu.

Ağrı

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'dan da yurdun birçok bölgesine kurbanlık sevkiyatı yapılıyor.

Ağrı Hayvan Borsası'nda, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hareketlilik arttı. Hayvanlarını pazara getiren besicilerle bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Ayrıca kentten büyükşehirlere kurbanlık sevkiyatı da yapılmaya başlandı.

Besicilerden Murat Özcan, pazarda yoğunluğun başladığını ifade ederek, "Büyükbaş hayvanların çiftini 65 liraya aldık ve buradan İstanbul Sultanbeyli'ye götüreceğiz. 130 büyükbaş hayvan aldık. Hayvanlarımızı tırlarla götüreceğiz. Yarın gitmeyi düşünüyoruz. İnşallah zarar etmeden iyi bir fiyata satacağız. Bu hayvanlar yaylada otladı. Ağrı'da yetiştirilen hayvanların eti çok kaliteli ve güzel bir tadı var." diye konuştu.