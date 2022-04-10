Doğa harikası Karacabey Longozu ziyaretçilerini bekliyor

KARACABEY, BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısında eşsiz doğal güzelliklere ve sakinliğe sahip longoz ( Su basar ormanları) ara tatili doğayla iç içe geçirmeyi isteyen vatandaşları bekliyor.

Bayramdere Mahallesi'ndeki, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altındaki Karacabey Longozu, su üzerinde açan nilüfer çiçeklerini, su papatyalarını ve birçok endemik bitki türünü barındırıyor.

Farklı habitat özelliklerinin bir arada bulunduğu ve biyolojik çeşitlilik açısından son derece zengin olan longoz, 300'e yakın kuş türü için de önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme alanı niteliği taşıyor.

Sulak alanlarında, yakın kırsal mahallelerin sakinlerine ait mandaların serinlediği longozun yeşilliklerinde yerli ırk inekler, koyunlar ve keçiler besleniyor.

Longozda, doğayla uyumları ile dikkati çeken ve bölge insanı tarafından efsaneleştirilip pek çok rivayete konu edilen yılkı atları da sürüler halinde dolaşarak hayatlarını sürdürüyor.

Deniz ile ormanın kucaklaştığı, yeşilin bin bir tonunun suyla bütünleştiği longoz, kapalı mekanlardan uzaklaşıp kuş sesleri içinde huzurlu bir tatil geçirmek isteyen günübirlik ziyaretçilerini bekliyor.

Doğa yürüyüşü parkurlarının da bulunduğu longozda misafirlerin, sandallarla dolaşıp fotoğraf çekme imkanı da bulunuyor.

Longozda ilkbaharın gelmesiyle su üstünde açan binlerce su papatyası da güzel görüntüler oluşturdu.

Longozda beslenen yılkı atları, yerli ırk inekler ve suyu beyaza bürüyen su papatyaları AA muhabirince görüntülendi.

Longozu gezmek için ailesiyle Bursa'dan gelen Öztürk Erez, AA muhabirine, longozun harika bir yer olduğunu söyledi.

Yola çıktıkları zaman böyle bir yer bulmayı beklemediklerini ifade eden Erez, şöyle konuştu:

"İnternetten baktık, güzel fotoğrafları falan vardı ama hayali gibi düşünüyorduk. Buraya gelince harika bir görüntüyle karşılaştık. Papatyalar, kuşlar, çiçekler, hava da çok güzel. Baharın ilk günleriyle beraber insanın içi coşuyor."

Longoza gelen ziyaretçileri sandalla gezdiren Kemal Sevinç ise ara tatille longozdaki sezonun başladığını belirtti.

Geçen sene pandemi dolayısıyla iş olmadığını, bu sene olmasını beklediklerini anlatan Sevinç, longozdaki sulak alanlarda ilk olarak su papatyasının, ardından su mercimeğinin, daha sonra ise nilüfer çiçeklerinin açtığını söyledi.

Şu an su papatyalarının açtığını ve etrafın bembeyaz olduğunu kaydeden Sevinç, "Bu heyecanı yaşamak isteyen Karacabey Longozuna gelir. Sandalcı Kemal'i bulduğunuz zaman sizleri gezdirir. Longozda atlar var, mandalar, kuşlar var. Burası kuşların konaklama bölgesi. Şu an kuşların kuğuların, pelikanların göç zamanı. Bugün gördüğüm kadarıyla binlercesi gökyüzünden geçti." diye konuştu.

Longozda bulunan bungalov evlerinin işletmecisi Şenol Şenay da longozu, Karadağ'dan akan küçük dereciklerin beslediğini anlattı.

Birçok kişinin longozu bilmediğini belirten Şenay, şunları kaydetti:

"Geldikleri zaman hoşlarına gidiyor. Sakin bir yer olması, doğayla baş başa olmaları insanları rahatlatıyor. Burası çok özel bir yer. Koruma altında, piknik yapmak, ateş yakmak kesinlikle yasak. Burayı korumaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizden de aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz."