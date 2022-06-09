DİYARBAKIR - Varank: "Terörle mücadelemiz Türkiye için risk oluşturabilecek tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR - Varank: "Terörle mücadelemiz Türkiye için risk oluşturabilecek tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek"

AA - Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (1)

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel

Karacadağ Kalkınma Ajansı Mustafa Varank Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title