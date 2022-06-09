DİYARBAKIR - Varank: "Terörle mücadelemiz Türkiye için risk oluşturabilecek tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın salona gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. (1) AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel Karacadağ Kalkınma Ajansı Mustafa Varank Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› DİYARBAKIR - Varank: 'Terörle mücadelemiz Türkiye için risk oluşturabilecek tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek' - Haberler

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