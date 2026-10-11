Diyarbakır Sur'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; biri caddeden geçerken vuruldu

Diyarbakır Sur'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; biri caddeden geçerken vurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile ateş edilmesi üzerine taraflardan biri ve caddeden geçen 1 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi Nebi Camisi mevkisinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada tabanca ile ateş edilmesi üzerine taraflardan biri ile o esnada caddeden geçen 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA