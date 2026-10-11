Haberler

Diyarbakır Sur'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı; biri caddeden geçerken vuruldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile ateş edilmesi üzerine taraflardan biri ve caddeden geçen 1 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi Nebi Camisi mevkisinde 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada tabanca ile ateş edilmesi üzerine taraflardan biri ile o esnada caddeden geçen 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Caddede yürüyen kadının fotoğraflarını çeken 58 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Caddede yürüyen kadına yaptığı, ekipleri harekete geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Genç oyuncudan cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!
Papa 14. Leo akciğer ameliyatı olacak: Doktorlar kitle tespit etti

Papa kanser mi? Vatikan açıklama yaptı

Bakkaldan doktora herkesi ilgilendiriyor! Milyonlara e-tebligat zorunluluğu geldi

Bakkaldan doktora milyonları ilgilendiriyor! Artık zorunlu hale geldi
Okuldan dönen kız, annesini yatağında ölü buldu! Haberi alan yakınları evin önünde birbirine girdi

Kızı okuldan döndüğünde acı manzarayla karşılaştı
Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim

Esenyurt'ta rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim