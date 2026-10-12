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Diyarbakır Silvan'da eve düzenlenen silahlı saldırıda genç kadın yaşamını yitirdi.

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 26 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin, kimliği belirlenemeyen saldırgan veya saldırganları yakalamak için yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

İlçenin kırsal Eskiköy Mahallesi'nde dün, eve giren kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından Canan B'ye (26) silahlı saldırı düzenlendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına götürüldü.

Saldırının iki katlı evin üst katında meydana geldiği, alt katta ise mahalledeki düğüne katılmak için bir araya gelen kadınların bulunduğu öğrenildi.

Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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