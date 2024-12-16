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Diyarbakır Hastanesinden Sağlık Çalışanlarına Sertifikalı Eğitim

Diyarbakır Hastanesinden Sağlık Çalışanlarına Sertifikalı Eğitim
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Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliklerini artırmak için düzenlediği sertifikalı eğitim programlarını genişletiyor. 2024 itibarıyla 10 uzmanlık alanını kapsayan eğitimlerle bugüne kadar 1553 sağlık çalışanı sertifika aldı.

Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sertifikasyon Birimi, düzenlediği eğitim programlarıyla sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliklerini artırmaya devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2016 yılından bu yana yoğun bakım, ameliyathane ve acil hemşireliği alanlarında başlatılan sertifikalı eğitim programları, 2024 yılı itibarıyla kapsamını genişletti.

Eğitimler, pediatri yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, psikiyatri, evde sağlık hizmetleri, palyatif bakım, nütrisyon ve çocuk acil hemşireliği gibi toplam 10 uzmanlık alanını kapsayacak şekilde çeşitlendirildi.

Bugüne kadar düzenlenen 106 programla 1553 sağlık çalışanı sertifika aldı.

Düzenlenen törende sağlık çalışanlarına sertifikalarını veren Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Özel, yaptığı konuşmada sertifikalı eğitimlerin sağlık hizmetlerine olumlu katkı sağladığını belirtti.

Özel, "Mesleki bilgi ve becerilerini geliştiren sağlık çalışanları, hastalarımıza daha güvenli ve kaliteli hizmet sunmaktadır. Bu eğitimlerin devam etmesi, sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir iyileşmeyi sağlamak açısından hayati önemdedir. Emeği geçen tüm ekibimize ve katılımcılara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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