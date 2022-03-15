DİYARBAKIR - Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

DİYARBAKIR (AA) - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için bekleyişini sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 925'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı, gözyaşları içerisinde, Kars'tan geldiğini belirterek, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Taşçı, "Faruk korkma gel. Oğlum gel devlete teslim ol. Seni bekliyoruz. Seni çok özledim. İnşallah oğlum gelir. Yolunu gözlüyorum. İnşallah oğlumla bu çadırdan ayrılacağız." diye konuştu.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan Aydan Arslan da evladını HDP'den istediğini aktardı.

Eylemi evladına kavuşuncaya kadar devam edeceğini anlatan Arslan, "Kızım beni duyuyorsan geri dön. Senin yerin annenin yanı. Yıllardır kızımı benden kopardılar. Fotoğraflarına değil sana sarılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Batman'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yunus için oturma eylemi yapan anne Remziye Yenidoğan ise evladının derdinden hasta olduğunu dile getirdi.

Bütün annelerin çocukları için eylem yaptığını ifade eder Yenidoğan, şöyle devam etti:

"Onlar kendi çocuklarını değil bizimkileri dağa götürüyorlar. Bizim çocuklarımızı kurşunlara hedef ediyorlar. Kendi çocuklarını okutuyorlar. Bize haksızlık ediyorlar. Bunca annenin hakkını öbür dünyada nasıl ödeyecekler? Biz ağladığımız sürece onlar gülemezler. Onlar hiçbir zaman hedeflerine varamayacak. Oğlum gel, teslim ol."