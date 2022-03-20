Diyarbakır'da tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bulunan tarihi Hasuni Mağaralarında yamaç paraşütü gerçekleştirildi.

Diyarbakır Atlas Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Ahmet Karadaşlı, Hasuni Mağaralarının olduğu bölgede yamaç paraşütü yaptı.

Karadaşlı, çok güzel bir deneyim yaşadığını belirterek, "Hasuni Mağaraları yerleşik hayata geçişi ile kurulmuş bir antik kenttir. Yaklaşık 300 mağarası, iki kilisesi bulunuyor. Su sarnıçları bol miktarda var. Gerek yürüyüş gerekse de yamaç paraşütü için son derece uygun bir alan. Tarihi bir mekanın üzerinde uçmanın keyfini yaşamalarını için herkesi buraya davet ediyoruz." dedi.

Bölgenin kalkış ve iniş alanı olarak iyi bir bölgeye sahip olduğunu aktaran Karadaşlı, ilerleyen zamanlarda burada festival yapmayı planladıklarını belirtti.