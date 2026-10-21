Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da silah ticareti operasyonunda 13 şüpheliden 3'ü serbest bırakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve 7 kaçak cep telefonu ele geçirildi; şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da düzenlenen kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen dosya kapsamında, 20 Ekim'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, ?13 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ve devam eden çalışmalarda 1'i otomatik 8 tabanca, 3 pompalı tüfek, 10 şarjör, 235 fişek ve ?7 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, 10'unun işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Kadıköy'de İsmail Kartal'a istifa çağrısı

90. dakikada yenilen gol sonrası stadyum karıştı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak Çaycuma'da bir kişi evinde tüfekle vurulmuş halde bulundu

Eşi işe gittikten sonra korkunç halde bulundu
Donald Trump: Rus Ordusu Kiev'i alabilirdi ama aptal bir general yüzünden bataklığa saplandılar

Savaşın seyrini değiştiren hatayı açıkladı: Bir günde bitebilirdi...
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı

Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler

Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler!
Aziz Yıldırım skor 2-2 olunca dayanamadı

Skor 2-2 olunca dayanamadı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı

Fenomenin tatili hiç beklemediği gibi bitti
İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı

İngiliz kraliyet ailesi Umman Sultanı'nı böyle karşıladı