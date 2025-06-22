Diyarbakır'da Muhtarlar Derneği Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit edilen Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli A.U. yakalandı.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde eski eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş'i öldüren şüpheli A.U. (65), saklandığı adreste yakalandı.

Olay, 13 Haziran'da akşam saatlerinde Silvan ilçesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda meydana geldi. Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sokakta silahlı saldırıya uğradı. Ateş kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına mermi isabet eden Murat Ateş, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diyarbakır'a sevk edilen Ateş, hayatını kaybetti. Murat Ateş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedildi. Polis ekiplerinin çalışmasında, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin A.U. olduğu belirlendi. Şüpheli aranırken; A.U.'nun, Murat Ateş'i boşandığı eşine yardım etmemesi için tehdit ettiği öne sürüldü.

'YAŞLI BİR KADINA YARDIM ETTİĞİ İÇİN KATLEDİLDİ'

Murat Ateş'in ailesi de ilçenin çeşitli noktalarına, üzerinde 'Gururumuz, onurumuz, canımız; fakir babası Murat Ateş, kocası tarafından terk edilen 65 yaşındaki yaşlı bir kadına gıda yardımı yaptığı için kocası tarafından canice katledildi. O bizim gururumuz, şerefimiz, atamızdı. Allah rahmet eylesin' yazılı pankartlar astı. Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, saklandığı adres tespit edilen A.U., düzenlenen operasyonla yakalandı. A.U.'nun işlemleri sürüyor.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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