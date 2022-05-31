Diyarbakır'da kırmızı mercimekte rekoltenin 100 bin tonu aşması bekleniyor - Haberler

Kırmızı mercimek üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da, ekim alanlarının artmasıyla bu yıl rekoltenin 100 bin tonu aşması öngörülüyor.

Girdi maliyetlerinin hububata göre düşük olması nedeniyle Diyarbakır'da çiftçiler bu yıl, içerdiği zengin proteinle beslenmede önemli bir yere sahip olan kırmızı mercimek üretimine yöneldi.

Geçen yıl 560 bin dekarda üretimi gerçekleşen ürününün ekim alanı bu yıl çiftçiye sunulan desteklerin de etkisi ile 700 bin dekarı aştı.

"Mercimek üretimi bu yıl beklenenin çok üzerinde bir alana ulaştı"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, AA muhabirine, Diyarbakır'ın kırımızı mercimek üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Ortalama 123 bin tonla Türkiye'de en çok mercimek üreten il olduklarını ifade eden Atalar, geçen yıl kuraklık nedeniyle üretimde ikinci kent olduklarını belirtti.

Atalar, 2021 sezonunda 560 bin dekar olan ekim alanının bu yıl ciddi oranda arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mercimek tarımında gübre kullanılmamakta, ilaç kullanımı da sınırlı düzeyde. Dolayısıyla girdi maliyetleri çok düşük. Hem maliyet noktasında uygun bir bitki olması hem münavebede (ekim nöbeti) etkili olması da ekim alanını artırdı. Ayrıca Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesiyle yaptığımız projelerle 310 ton mercimek tohumunu yüzde 75 hibe olacak şekilde çiftçilere dağıttık. Bunların etkisiyle mercimek ekim alanı 700 bin dekarın üzerine çıktı. Mercimek tarımı bu yıl beklenenin çok üzerinde bir alana ulaştı."

Atalar, nisan ayına kadar yağışta her şeyin normal geçtiğini, nisan ayında yağış olmamasından bazı bölgelerde sorun oluşmaya başladığını anlatarak, mayıs ayındaki yağışlar sayesinde ürünün kendisini toparlamaya başladığını aktardı.

"Uzun yıllar ortalamasının civarında bir rekolte elde edeceğiz"

Atalar, geçen yıl kuraklık nedeniyle toplam 46 bin ton mercimek üretimi yapılan kentte üretimin bu yıl daha iyi olacağını öngördüklerini dile getirerek, "Umuyoruz ki bu yıl uzun yıllar ortalamasının civarında bir rekolte elde edeceğiz. Son yağışlardan dolayı rekoltede 110 bin tonu bulacağımızı tahmin ediyorum. Bu yıl yine Türkiye'de en fazla mercimek üreten il konumuna geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Çiftçiler umutlu

Sur ilçesine bağlı kırsal Karaçalı Mahallesi muhtarı ve çiftçi Fuat Cömert ise bu yıl çiftçilerin mercimeğe yöneldiğini belirterek, gelecek yıl mercimek ekim alanının daha da artacağına inandığını söyledi.

Şu anda üretim sürecinin iyi ilerlediğini dile getiren Cömert, "Yıllardır bölgemizde kar yağmıyordu. Bu yıl çok şükür kar yağdı. Sonrasında yağış azlığı bizi korkuttu. Birçok çiftçi yağmur duasına çıktı. Allah'a şükür şu anda bizde ciddi bir sıkıntı görünmüyor. Bir hastalık veya dolu olmazsa bu yıl verim, geçen yıla göre daha iyi olacak. Bu yıl mercimekte dekara 150 kilogram ve üzeri bir verim bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çiftçi Abdulhalim Ekin de geçen yıl arpa, mercimek ve buğday ektiğini fakat kuraklık nedeniyle zarar ettiğini belirtti.

Geçen yıl 150 dönümde mercimek ürettiğini anlatan Ekin, bu yıl üretim yaptığı alanı bin dekara çıkardığını aktardı.

Yağışın olumlu etkisini gördüğünü ifade eden Ekin, "Yağmur yağmasaydı ürün kökten giderdi. Allah kısmet ederse bu yıl dekara 150 kilogram ürün bekliyorum." dedi.