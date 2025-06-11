Diyarbakır'da Eczacının Öldürülmesine İlişkin Soruşturma: 1 Şüpheli Gözaltında

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın silahla öldürülmesi olayında 1 şüpheli yakalandı. Soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta dün eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız'ın silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli M.M. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
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