Diyarbakır'da Eczacı Cinayetinin Zanlısı Tutuklandı
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlı M.M., tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız'ın aynı sokakta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheli M.M. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel