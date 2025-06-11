Diyarbakır'da Eczacı Cinayetinin Zanlısı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eczacı Fatih Ufuk Yıldız'ın cinayetiyle ilgili olarak gözaltına alınan zanlı M.M., tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde eczacının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 12. Sokak'ta eczane işleten Fatih Ufuk Yıldız'ın aynı sokakta dün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli M.M. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
Bayram tatilinde 6 bin nüfuslu ilçeye 150 bin kişi geldi

6 bin nüfuslu ilçeye bayramda 150 bin kişi akın etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurcak filmlerinin unutulmaz ismi İhsan Küçüktepe hayatını kaybetti

Türk sinemasının emektar oyuncusu hayatını kaybetti
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay

Meksika-Türkiye maçında Arda Güler'i çıldırtan olay
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, değişimiyle dikkat çekti

Osman Ağa'nın kızı Dilek tatil pozlarıyla gündemde
Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı

Milli futbolcu Kenan Yıldız gönlünü güzel modele kaptırdı
Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi

Türkiye'de kene istilası var mı? Resmi açıklama geldi
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.