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Diyarbakır'da Dünya Prematüre Günü Kutlandı

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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, prematüre bebeklerin yaşama tutunma sürecini vurgulamak amacıyla etkinlik düzenlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte, sağlık çalışanları mor kurdeleler takarak destek verdi.

Dünya genelinde her yıl kutlanan Dünya Prematüre Günü, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Çocuk Ek Binası'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, prematüre bebeklerin yaşama tutunma sürecine dikkati çekmek ve bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı.

Sağlık çalışanları beyaz önlüklerinin üzerine taktıkları mor kurdelelerle prematüre bebeklerin sağlık yolculuğuna desteklerini gösterdi.

Etkinlik için süslenen klinikte, sağlığına kavuşmuş prematüre çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

Kutlamada pasta kesildi, sağlık çalışanları ile bebeklerin hatıra fotoğrafları çekildi.

Etkinlikte konuşan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Okur, modern yenidoğan ünitelerinin prematüre bebeklerin yaşama tutunma oranında sağlanan artıştaki önemine değindi.

Okur, "Geçmişte binde 40 olan bebek ölüm oranımızı bugün binde 9'lara kadar indirmiş durumdayız. Amacımız bu oranı daha da aşağı çekmek. Bu başarıda modern yenidoğan ünitelerinin kurulmasının, uzman hemşireler, yenidoğan uzmanları, çocuk uzmanları ve multidisipliner ekiplerin katkısı büyük. Çocuk Kardiyoloji ve Göz Hastalıkları bölümlerinin de destekleri gibi çok disiplinli yaklaşımlar sayesinde prematüre bebek ölümlerini azaltmayı hedefliyoruz. Bölgenin referans merkezi olarak bu konuda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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