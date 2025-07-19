Diyarbakır'da Çocuklara Eziyet Eden Üvey Kardeş Gözaltında

Diyarbakır'da Çocuklara Eziyet Eden Üvey Kardeş Gözaltında
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, 4 üvey kardeşine eziyet edip hayvan dışkısı yedirdiği iddia edilen H.A. gözaltına alındı. Çocukların durumu hakkında Diyarbakır Barosu suç duyurusunda bulundu ve çocuklar devlet korumasına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 üvey kardeşine eziyet edip, hayvan dışkısı yedirdiği iddia edilen H.A. (25) gözaltına alındı.

Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişi ile dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı. İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp, anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde; çocuklara eziyet eden kişinin, üvey ağabeyleri H.A. olduğu belirlendi. Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. 4 çocuk devlet korumasına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında H.A. gözaltına alındı. H.A.'nın işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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