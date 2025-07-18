Diyarbakır'da 4 Çocuğa Eziyet İddiası

Diyarbakır'da 4 Çocuğa Eziyet İddiası
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilen 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği öne sürüldü. Diyarbakır Barosu olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, yaşları 3 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa üvey ağabeyleri tarafından eziyet edilip, hayvan dışkısı yedirildiği iddia edildi. Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Çınar ilçesinde Suriye uyruklu kadın, ismi açıklanmayan kişiyle, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Bu birliktelikten 4 çocuğu olan kadın, baskı gördüğü gerekçesiyle evi terk edip Hatay'a gitti. Kadın, çocuklarını yanına alamadı. İddiaya göre evde kalan 3, 6, 7 ve 10 yaşındaki çocuklara baskı ve şiddet uygulanmaya başlandı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği ve bu anların video kaydına alınıp anneye gönderildiği öne sürüldü. Görüntülerde çocuklara eziyet eden kişilerin, çocukların üvey ağabeyleri olduğu belirlendi.

Görüntülere ulaşan Diyarbakır Barosu, olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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