DİYARBAKIR'DA, 13'ÜNCÜ MEZOPOTAMYA TARIM HAYVANCILIK FUARI

DİYARBAKIR'da 4 gün sürecek olan 13'üncü Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı' başladı. Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, dünyada yaşananlara dikkat çekerek, "Dünya farklı sorunlarla boğuşuyor. Bunun yaratmış olduğu fiyat artışları, gıda enflasyonu sorunları var. Şimdi buna dünyanın en önemli tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna'da devam eden savaşı da ilave ettiğinizde tarımda önümüzdeki günlerde dünyayı bekleyen bir sorun var" dedi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Mezopotamya Fuarcılık ve ALZ Group'un organize ettiği 13'üncü Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı, müzik dinletisiyle başladı. 19 Mart'a kadar sürecek fuarın açılışına Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil, kredi kooperatifleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

'TARIMDA DÜNYAYI BEKLEYEN BİR SORUN VAR'

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, açılışı yapılan fuardaki konuşmasında, dünyadaki sürece değinerek, "Dünya farklı sorunlarla boğuşuyor. Bunun yaratmış olduğu fiyat artışları, gıda enflasyonu gibi sorunlar var. Şimdi buna dünyanın en önemli tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna'da devam eden savaşı da ilave ettiğinizde tarımda önümüzdeki günlerde dünyayı bekleyen bir sorun var. Fiyat artışı ve gıda enflasyonu sadece bizim sorunumuz değil. Bizden daha çok dünyanın sorunu. Bunu hep birlikte aşacağız" dedi.

'2 MİLYON 400 BİN DÖNÜMLÜK ALANI SULU TARIMA AÇABİLECEĞİZ'

Bölgenin sahip olduğu berekete dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Mezopotamya, bereketli topraklar, tarımın ilk başladığı, hayvanların, ineğin, keçinin, koyunun ilk evcilleştirildiği, hayvancılığın ilk yapıldığı topraklar. Diyarbakır, Türkiye'de ve dünyada bir tarımsal ve hayvancılık merkezi olma özelliğini büyüterek devam ettirecek bir ilimiz. Şu anda devam eden Silvan Barajı bittiğinde, 2 milyon 400 bin dönümlük bir alanı sulu tarıma açabileceğiz. Tek başına bununla bile Diyarbakır, özellikle sanayi ürünü dediğimiz pamuk, mısır, soya ve belki de ay çekirdeği gibi gelecek dönemde Türkiye'nin öncü illerinden birisi olacak inşallah. Türkiye tarımsal gayrisafi milli hasılada Avrupa'da bir numara. Dünyada 10'uncu ülkeyiz" diye konuştu.

'BİZ İTHALATÇI ÜLKE OLDUK DEMENİN MANASI VAR MI?'

2021 yılında Türkiye'nin tarımsal ihracatının 25 milyar dolar olduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"İthalatımız ne kadar? Türkiye gıda ithal ediyor diyoruz ya. İthalatımız da 17,8 milyar dolar. Türkiye'de cari fazla veren ender sektörlerden bir tanesi tarım sektörüdür. Bunu bayraklaştırmak varken, her toplantıda, her fuarda biz ithalatçı ülke olduk demenin manası var mı? Elbette ki ithalat da yapıyoruz ama dünyada artık öyle bir ülke yok. Sadece ihraç edeceksiniz, hiçbir şey ithal etmeyeceksiniz. Dünyanın en fazla tarımsal ihracatı yapan ülkesi Hollanda, en fazla ithalatını yapan da ülkedir aynı zamanda. Bu böyledir. Alırsınız da satarsınız da. Ham maddeyi alırsınız, ürüne çevirirsiniz ve satarsınız. Sorunumuz yok mu? Elbette ki var. Onu da konuşacağız. Çiftçimizin sorunları var. Mazot ve gübre fiyatları, bunlar sorun ve devletimiz Allah'a hamdolsun dünyada tarım sektörünü Avrupa'da şu anda en çok destekleyen ülke. Bunu da söylememiz lazım. Eksiğimiz ve artımızı da söylememiz lazım."

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezen Vali Münir Karaloğlu, beraberindekilerle daha sonra da 'Buzağı Güzellik ve Tanıtım Etkinliği'ne katıldı. Burada yapılan defilede 1'inci, 2'nci ve 3'üncü olan buzağıların yetiştiricilerine çeşitli hediyeler verildi.