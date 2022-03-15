Diyarbakır'da "13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, "13. Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile ALZ Grup Uluslararası Fuar Kongre ve Danışmanlık AŞ tarafından, Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, sektörün lider ihracatçı firmaları ile dünya markalarını üreticiyle buluşturdu.

Vali Münir Karaloğlu, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarımın, çiftçiliğin, insanlığın en eski mesleği olduğunu belirtti.

Tarım alanlarının daralması ve kullanılabilir su miktarının azalması gibi çeşitli sebeplerle her geçen gün tarım sektörünün öneminin arttığına işaret eden Karaloğlu, "Dünya farklı sorunlarla boğuşuyor. Bunun yaratmış olduğu fiyat artışları, gıda enflasyonu gibi sorunlarımız var. Şimdi buna dünyanın en önemli tahıl ambarı olan Rusya ve Ukrayna'da devam eden savaşı da ilave ettiğinizde tarımda önümüzdeki günlerde dünyayı bekleyen bir sorun var. Fiyat artışı, gıda enflasyonu sadece bizim sorunumuz değil. Bizden daha çok dünyanın sorunu. Bunu hep birlikte aşacağız." dedi.

Mezopotamya'nın tarım ve hayvancılık için başlangıç noktalarından olduğunu ifade eden Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devam eden büyük sulama projelerimiz bittiğinde Diyarbakır, Türkiye'de ve dünyada tarımsal ve hayvancılık merkezi olma özelliğini büyüterek devam ettirecek. Silvan Barajı bittiğinde 2 milyon 400 bin dönüm alanı sulu tarıma açabileceğiz ve tek başına bu bile Diyarbakır özellikle sanayi ürünü dediğimiz pamuk, mısır, soya, ay çekirdeği gibi çok önemli ürünlerde Türkiye'nin başat illerinden birisi olacak inşallah."

"Dünyada un ihracatında bir numarayız"

Karaloğlu, Türkiye'nin tarım alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye tarımsal gayri safi milli hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 10'uncu ülke. Dünyada toprağın en büyük olduğu ülke değiliz ama dünyada tarımsal gayrisafi hasıla üretmede dünyada 10'uncuyuz. Bu Türk çiftçisinin, tarım sektörünün, gıda sektörünün başarısı. 2021 yılında Türkiye'nin tarım ve gıda ihracatı 25 milyar dolar. İthalatımız da 17,8 milyar dolar. Türkiye'de cari fazla veren ender sektörlerden biri tarım sektörü. Elbette ithalat da yapıyoruz. Hollanda, dünyanın en fazla tarımsal ihracat ve en fazla ithalat yapan ülkesi. Dünyada şu anda un ihracatında bir numarayız ancak dünyada buğday üretiminde bir numara değiliz. Ham maddeyi alıyor, una çeviriyor ve ihraç ediyoruz. Makarna üretiminde iki numarayız İtalya'dan sonra."

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Kacır da birer konuşma yaptı.

Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Karaloğlu, beraberindekilerle stantları gezdi, en güzel buzağı yarışmasını izledi.

Yarışmada ilk üçe giren buzağıların sahiplerine altın hediye edildi.

Fuar, 19 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.